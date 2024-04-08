الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال احتفال تكريمي للقائد الشهيد اللواء محمد رضا زاهدي ورفاقه الشهداء: فشل الحرب الكونية على سورية والتي كان كيان الاحتلال الإسرائيلي جزءاً منها دفعه لتنفيذ اعتداءاته عليها