الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال احتفال تكريمي للقائد الشهيد اللواء محمد رضا زاهدي ورفاقه الشهداء: فشل الحرب الكونية على سورية والتي كان كيان الاحتلال الإسرائيلي جزءاً منها دفعه لتنفيذ اعتداءاته عليها

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مستشرق روسي: العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق يهدف إلى زعزعة الاستقرار بالمنطقة
2024-04-07
عبد اللهيان: الاعتداء الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق كان بصواريخ أمريكية
2024-04-07
المقداد ووزيرة خارجية غانا يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين
2024-04-07
ضمن مبادرة (شهر سورية في تشيلي)… صلاة لأجل السلام والاستقرار في سورية
2024-04-07
باقري: على الولايات المتحدة تحمل مسؤولية الاعتداء الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
2024-04-06
مجلس حقوق الإنسان يدين السياسات الاستيطانية للاحتلال الإسرائيلي في الجولان المحتل ويطالب بوقفها
2024-04-05
وزارة خارجية أوسيتيا الجنوبية تدين العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
2024-04-05
محليات
قوائم جديدة لتوظيف 54 شخصاً من ذوي الشهداء
2024-04-08
ضمن حملة “تشارك بالخير”.. جمعيات خيرية في ريف الرقة توزيع مساعدات على الأسر المحتاجة
2024-04-08
الخطوط الحديدية تواصل نقل المواد عبر قطارات الشحن طيلة فترة العطلة
2024-04-08
هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أعلاها 48 مم في الدريكيش
2024-04-08
التعليم العالي تعلن جهوزية المشافي الجامعية خلال عطلة عيد الفطر
2024-04-08
بمناسبة قرب عيد الفطر… الداخلية تدعو المواطنين للامتناع عن إطلاق الأعيرة النارية والمفرقعات
2024-04-08
الحرارة أدنى من معدلاتها وأمطار متوقعة في المناطق الشمالية الغربية والساحلية
2024-04-08
رياضة
يوفنتوس يعزز موقعه في المركز الثالث بالدوري الإيطالي على حساب فيورنتينا
2024-04-07
شيفيلد يتعادل مع تشيلسي في الدوري الإنكليزي
2024-04-07
توتنهام يعود للمربع الذهبي بعد فوزه على نوتنغهام فورست
2024-04-07
مانشستر يونايتد يحبط ليفربول ويثبت صدارة أرسنال للدوري الإنكليزي
2024-04-07
أرسنال يستعيد صدارة الدوري الانكليزي بفوزه على برايتون
2024-04-06
بطولة تنشيطية بالشطرنج السريع بالسويداء
2024-04-06
فوز تشرين على الوحدة بالجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم
2024-04-05
اقتصاد
الذهب يرتفع من جديد في السوق المحلية 3 آلاف ليرة
2024-04-08
مباحثات سورية روسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتشجيع على الاستثمار
2024-04-06
سعر غرام الذهب يرتفع 14 ألف ليرة سورية في السوق المحلية
2024-04-06
الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي
2024-04-05
ارتفاع أسعار النفط عند التسوية
2024-04-04
المركزي يوضح آلية عمل المصارف العاملة وشركات الصرافة خلال أيام العطلة
2024-04-04
مزاد لبيع 595 سيارة وآلية في دمشق خلال الشهر الجاري
2024-04-04
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SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الرئيس الأسد يؤكد خلال لقائه عدداً من كبار علماء الشام دور المؤسسة الدينية بترسيخ الاستقرار من خلال مقاربتها الصحيحة للشؤون الدينية
32 شهيداً جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية
ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية بسبب دعم “إسرائيل” بالأسلحة وتسهيل ارتكاب الإبادة في غزة
هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أعلاها 48 مم في الدريكيش
التعليم العالي تعلن جهوزية المشافي الجامعية خلال عطلة عيد الفطر
بمناسبة قرب عيد الفطر… الداخلية تدعو المواطنين للامتناع عن إطلاق الأعيرة النارية والمفرقعات
الحرارة أدنى من معدلاتها وأمطار متوقعة في المناطق الشمالية الغربية والساحلية
الرئيس الأسد والسيدة الأولى يشاركان في إفطار جماعي بالمدينة القديمة في طرطوس
الرئيس الأسد يلتقي المدرسين الفائزين بالمراتب الأولى في المسابقة العلمية التي أقامتها وزارة التربية
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال احتفال تكريمي للقائد الشهيد اللواء محمد رضا زاهدي ورفاقه الشهداء: فشل الحرب الكونية على سورية والتي كان كيان الاحتلال الإسرائيلي جزءاً منها دفعه لتنفيذ اعتداءاته عليها
2024-04-08
2024-04-08
nagham
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مراسلة سانا: افتتاح المبنى الجديد للقسم القنصلي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق بحضور وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
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