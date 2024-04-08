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مراسلة سانا: افتتاح المبنى الجديد للقسم القنصلي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق بحضور وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

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