صيانة وتأهيل عدد من المراكز الصحية في الريف الجنوبي بالحسكة

الحسكة-سانا

باشرت مديرية صحة الحسكة أعمال صيانة شاملة لعدد من المراكز الصحية في الريف الجنوبي والتي تضررت جراء الأعمال الإرهابية خلال السنوات السابقة، وذلك بدعم وتمويل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

وفي تصريح لمراسل سانا بين مدير الصحة الدكتور عيسى خلف أن أعمال الصيانة والتأهيل تشمل المراكز الصحية في بلديات وقرى كشكش والفدغمي بريف الحسكة الجنوبي ومركز مخروم جنوب غرب المحافظة، موضحاً أن مركزي الفدغمي وكشكش مدمران بشكل كامل ويحتاجان لصيانة شاملة، وبالنسبة لمركز مخروم يحتاج لإعادة تأهيل، وسيتم تزويد المراكز بعد الانتهاء من أعمال الصيانة بمنظومة طاقة شمسية لتأمين التغطية الكهربائية.

وبين خلف أهمية إعادة المراكز الصحية إلى الخدمة لناحية تأمين الخدمات الصحية والطبية واللقاحات للتجمعات والقرى السكانية التي تخدمها، إضافة إلى تخفيف الضغط على المرافق والقطاعات الصحية ضمن مراكز المدن، مشيراً إلى استمرار مديرية الصحة لإعادة تأهيل وصيانة المراكز المتضررة جراء الأعمال الإرهابية، من خلال التنسيق مع المنظمات الدولية والإغاثية العاملة في المحافظة.

وكانت مديرية الصحة قد أهلت مركزي الخليج والشرقي في مدينة القامشلي خلال الفترة الماضية، وحالياً هما بالخدمة.

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