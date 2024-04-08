نيكاراغوا تندد بصادرات الأسلحة الألمانية إلى “إسرائيل”

لاهاي-سانا

نددت نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية بقيام ألمانيا بتزويد كيان الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة، في وقت يرتكب جرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني.

وقال المحامي عن نيكاراغوا دانيال مولر أمام المحكمة اليوم وفقاً لوكالة فرانس برس: “إنه تبرير مؤسف للأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين بأن تقدّم مساعدات إنسانية، بما في ذلك عبر إلقائها من الجو من جهة وتمدّ الجيش الإسرائيلي بالمعدات العسكرية المستخدمة في قتلهم والقضاء عليهم من جهة أخرى”.

بدورها ذكرت وكالة رويترز أن نيكاراغوا تعتزم اليوم مطالبة محكمة العدل الدولية بإصدار أوامر إلى برلين لوقف صادرات الأسلحة إلى “إسرائيل” وإلغاء قرار ألمانيا بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

وتعتبر ألمانيا واحدة من مصدري الأسلحة الرئيسيين إلى كيان الاحتلال.

ووفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد الألمانية فقد وردت لها معدات عسكرية وأسلحة بقيمة 353.70 مليون دولار في عام 2023.

وفي الشهر الأول من العام الجاري بدأت محكمة العدل الدولية أولى جلساتها لمحاكمة كيان الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة بناءً على دعوى رفعتها دولة جنوب أفريقيا وأيدتها عشرات الدول.

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