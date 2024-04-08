التعليم العالي تعلن جهوزية المشافي الجامعية خلال عطلة عيد الفطر

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم جهوزية المشافي الجامعية على مدار الساعة لاستقبال الحالات الطارئة وتقديم الخدمات العلاجية والإسعافية للمواطنين خلال أيام عطلة عيد الفطر.

وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أنه تم وضع جداول المناوبات بإشراف مديري المشافي بغية تقديم الخدمات الطبية للمرضى.

وتتوزع المشافي التابعة لوزارة التعليم العالي في مدينة دمشق: (المواساة الجامعي، والأسد، والتوليد وأمراض النساء، والبيروني، وجراحة القلب والأطفال)، وفي حلب: (مشافي حلب الجامعي وجراحة القلب والتوليد)، وفي اللاذقية: (مشفى تشرين الجامعي)، وفي حمص: مشفى جامعة البعث.

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