الحرارة أدنى من معدلاتها وأمطار متوقعة في المناطق الشمالية الغربية والساحلية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة باستثناء المناطق الشرقية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة نسبياً في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر تكون مصحوبة بالرعد أحياناً، وخاصة على المناطق الشمالية الغربية والساحلية وتزداد الفعالية الجوية خلال ساعات المساء والليل ليشمل الهطل أغلب المناطق.

وتكون الرياح جنوبية غربية على المناطق الغربية تتحول إلى جنوبية شرقية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً تثير الغبار في المناطق الشرقية والبادية مساء، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً: تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع بقاء فرصة لهطل زخات رعدية من المطر تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد أحياناً.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..

الإثنين الثلاثاء الأربعاء دمشق 10/20 8/18 9/19 القنيطرة 8/17 7/16 7/14 درعا 13/24 12/22 11/20 السويداء 10/18 9/17 9/15 حمص 11/19 9/17 10/18 حماة 12/21 10/18 10/19 الحسكة 13/24 13/21 12/20 اللاذقية 16/21 15/20 16/20 طرطوس 16/21 15/20 16/20 طرطوس 16/21 15/20 16/20 حلب 11/22 8/18 10/20 إدلب 12/20 9/16 12/19 دير الزور 15/28 13/24 13/24 الرقة 14/26 12/21 12/22

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