الانتهاء من تأهيل وتجهيز بئر تروي 12 ألف نسمة في بصرى الشام

درعا-سانا

أنهى فرع الهلال الأحمر العربي السوري بدرعا بالتعاون مع المؤسسة العامة لمياه الشرب تأهيل وتجهيز بئر لمياه الشرب في مدينة بصرى الشام.

وبين رئيس فرع الهلال الأحمر بدرعا الدكتور أحمد مسالمة أنه تم تزويد البئر بالتجهيزات الميكانيكية مع تركيب منظومة طاقة شمسية لتوفير مصدر كهرباء، بهدف إيصال مياه الشرب النظيفة لأكثر من 12 ألف نسمة، وذلك بالتعاون أيضاً مع منظمة تريانغل الفرنسية.

بدوره، رئيس وحدة مياه بصرى الشام فرحان الخليل اعتبر أن البئر تدعم شبكة المياه وتؤمنها لأكثر من نصف سكان المدينة، وتعمل بغزارة ممتازة وخصوصاً مع اقتراب فصل الصيف، مشيراً إلى أن هناك تحضيرات للعمل على تجهيز باقي الآبار بمنظومات طاقة شمسية خلال الفترات القادمة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية الإنسانية والمجتمع المحلي.

رضوان الراضي

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