الأمن الروسي يحبط 235 عملية إرهابية أوكرانية خلال عامين

موسكو-سانا

كشف الأمن الفيدرالي الروسي عن إحباطه 235 عملية إرهابية قامت بها عناصر أوكرانية وأخرى روسية بتعليمات من أجهزة الأمن الأوكرانية في الفترة من 2022 – 2024.

وأوضح جهاز الأمن الروسي في بيان وفقاً لموقع RT أن الأنشطة الإرهابية للأجهزة الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا اكتسبت طابعاً عدوانياً وجريئاً غير مسبوق يغطي حاليا كامل أراضي روسيا تقريبا.

وحسب البيان من بين تلك الأنشطة الهجمات على مراكز التجنيد والمنشآت العسكرية والمدنية وشبكات السكك الحديدية والبنى التحتية المدنية كمحطات الكهرباء والتدفئة وهجمات باستخدام طائرات مسيرة سواء في المناطق الحدودية أو داخل عمق البلاد ومحاولات اغتيال قيادات عسكرية وسياسية وشخصيات عامة.

وشملت الأنشطة الإرهابية والتخريبية الأهداف العسكرية والمدنية الإستراتيجية على حد سواء، حيث تصدرت أولوية أهداف النظام في كييف تدمير مرافق البنية التحتية الحيوية الإستراتيجية، مثل جسر القرم وخطوط أنابيب النفط والغاز والمطارات ومصافي النفط ومحطات الطاقة النووية في كورسك وسمولينسك ولينينغراد وزابوروجيه.

وتم فتح قضايا جنائية بتهم تتعلق بالإرهاب والإضرار بالأمن العام وأمن الدولة الروسية ضد جميع المخططين لتلك العمليات الإرهابية.

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