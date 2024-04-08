ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة آخرين بغارة إسرائيلية على منزل جنوب لبنان

بيروت-سانا

صعّد العدو الإسرائيلي الليلة الماضية من اعتداءاته على الجنوب اللبناني، حيث قصف طيرانه الحربي منزلاً مأهولاً في بلدة السلطانية ما أدى إلى ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة آخرين.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الهجوم ألحق أضراراً جسيمة بالممتلكات والمنازل المجاورة للمنزل المستهدف الذي يقع في دائرة تجمع سكني، حيث فقدت أكثر من 10 عائلات مسكنها واستمرت المؤسسات المدنية والرسمية الصحية والدفاع المدني برفع الأنقاض حتى صباح اليوم.

وكثف الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي من طلعاته وأطلق ليلاً القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية اللبنانية في القطاعين الغربي والأوسط، كما استهدف بنيران رشاشاته الثقيلة الشارع العام المتاخم للحدود قرب بلدتي رامية وعيتا الشعب.

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