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يوفنتوس يعزز موقعه في المركز الثالث بالدوري الإيطالي على حساب فيورنتينا

2024-04-07

تورينو-إيطاليا-سانا

عاد يوفنتوس إلى طريق الانتصارات بعد أربع مباريات بلا فوز في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم وتغلب 1-صفر على ضيفه فيورنتينا ليعزز موقعه في المركز الثالث.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 62 نقطة مقلصاً الفارق الذي يفصله عن ميلان صاحب المركز الثاني إلى ست نقاط، وموسعاً الفارق الذي يتفوق به على بولونيا صاحب المركز الرابع إلى أربع نقاط، بينما تجمد رصيد فيورنتينا عند 43 نقطة في المركز العاشر.

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة قبل أن يحل ضيفاً على أودينيزي غداً.

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