عشرات الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ184 على قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منشأة تؤوي نازحين جنوب مخيم النصيرات وسط القطاع ما أدى لاستشهاد ستة فلسطينيين وإصابة آخرين فيما تم انتشال جثامين 6 شهداء من تحت أنقاض منزل قصفه الاحتلال صباح اليوم شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.

وفي مدينة رفح جنوب القطاع استشهد شاب على الأقل وأصيب عدد آخر جراء قصف طيران العدو منزلاً في بلدة النصر شمال المدينة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي على قطاع غزة إلى 33175 شهيداً و75886 جريحاً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency