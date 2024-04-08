زاخاروفا: على العالم الرد على الإرهاب النووي الأوكراني ضد محطة زابوروجيه

موسكو-سانا

دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم المجتمع الدولي للرد على الإرهاب النووي الذي يمارسه نظام كييف ضد محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وقالت زاخاروفا في بيان اليوم: كم مرة يجب أن تطلق القوات المسلحة الأوكرانية النار على محطة زابوروجيه للطاقة النووية لوضع حد لهذا الوحش المدعو زيلينسكي المدعوم من الغرب ومنعه من تكرار هذا العمل المميت.

وتساءلت زاخاروفا عما إذا كان السياسيون الغربيون وغيرهم من المدافعين عن الحياة يدركون أن حلفاءهم الأوكرانيين قد لا يتركون لهم شيئا من تلك الحياة البرية.

وكانت قوات نظام كييف استهدفت في وقت سابق قبة وحدة الطاقة السادسة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

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