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شيفيلد يتعادل مع تشيلسي في الدوري الإنكليزي

2024-04-07

لندن-سانا

فشل تشيلسي في مواصلة انتصاراته بعد تعادله خارج أرضه أمام متذيل الترتيب شيفيلد يونايتد بهدفين لكل منهما اليوم ضمن الجولة الـ 32 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

سجل لتشلسي المدافع البرازيلي تياغو سيلفا ونوني مادويكي في الدقيقتين 11 و66 في حين سجل لأصحاب الأرض جايدن بوجل وأولي ماكبيرني في الدقيقة 32 وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع قبل صافرة النهاية.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد البلوز 44 نقطة في المركز التاسع بينما بات رصيد شيفيلد 16 نقطة متذيلاً جدول ترتيب البريميرليغ.

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