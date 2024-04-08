توتنهام يعود للمربع الذهبي بعد فوزه على نوتنغهام فورست

لندن-سانا

فاز توتنهام هوتسبر على ضيفه نوتنغهام فورست بثلاثة أهداف لهدف اليوم في ختام الجولة الـ 32 من الدوري الإنكليزي الممتاز ليزيح أستون فيلا من المربع الذهبي.

سجل لتوتنهام المدافع البرازيلي موريو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 15 والمدافع الهولندي الشاب ميكي فان دي فان والإسباني بيدرو بورو عند الدقيقتين 52 و58 في حين سجل للأستون كريس وود عند الدقيقة 27.

وبهذا الفوز استعاد سبيرز مكانه في المربع الذهبي رافعاً رصيده إلى 60 نقطة ومتفوقاً بها بفارق الأهداف على الفيلانز علماً بأن توتنهام لعب مباراة أقل.

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