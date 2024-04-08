SCS-NET
الشريط الإخباري

توتنهام يعود للمربع الذهبي بعد فوزه على نوتنغهام فورست

2024-04-07

لندن-سانا

فاز توتنهام هوتسبر على ضيفه نوتنغهام فورست بثلاثة أهداف لهدف اليوم في ختام الجولة الـ 32 من الدوري الإنكليزي الممتاز ليزيح أستون فيلا من المربع الذهبي.

سجل لتوتنهام المدافع البرازيلي موريو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 15 والمدافع الهولندي الشاب ميكي فان دي فان والإسباني بيدرو بورو عند الدقيقتين 52 و58 في حين سجل للأستون كريس وود عند الدقيقة 27.

وبهذا الفوز استعاد سبيرز مكانه في المربع الذهبي رافعاً رصيده إلى 60 نقطة ومتفوقاً بها بفارق الأهداف على الفيلانز علماً بأن توتنهام لعب مباراة أقل.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

شيفيلد يتعادل مع تشيلسي في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا فشل تشيلسي في مواصلة انتصاراته بعد تعادله خارج أرضه أمام متذيل الترتيب شيفيلد يونايتد …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved