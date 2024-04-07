شركة الطاقة الذرية الروسية تدين الهجمات الأوكرانية على محطة زابوروجيه النووية

موسكو-سانا

أعلنت شركة الطاقة الذرية الروسية “روساتوم” هجمات قوات النظام الأوكراني المتكررة على محطة زابوروجيه النووية ما خلق تهديداً مباشراً لسلامة المحطة.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم: تعرضت مرافق محطة زابوروجيه النووية وبنيتها التحتية لسلسلة غير مسبوقة من الهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية، وندعو إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام رافائيل غروسي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي إلى التفاعل الفوري مع التهديد المباشر لسلامة المحطة وإدانة محاولة تصعيد الوضع حول أكبر محطة نووية في أوروبا بشكل قاطع.

وتعرضت أراضي المحطة في وقت سابق اليوم لهجوم بمسيرات انتحارية أوكرانية.

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