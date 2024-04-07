SCS-NET
الشريط الإخباري

استشهاد الأسير وليد دقة في معتقلات الاحتلال جراء الإهمال الطبي المتعمد

2024-04-07

القدس المحتلة-سانا

استشهد الأسير الفلسطيني وليد دقة مساء اليوم في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن الأسير دقة استشهد إثر تدهور حالته الصحية نتيجة الاهمال الطبي التي تمارسه سلطات الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين في معتقلاتها.

يشار إلى أن الأسير دقة يعاني من سرطان في النخاع الشوكي وتعرض خلال الفترة الماضية لعدة انتكاسات صحية خطيرة ومتتالية.

والأسير دقة 62 عاماً من بلدة باقة الغربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، ويعتقله الاحتلال منذ 39عاماً، ويعد أحد أبرز الأسرى الذين ساهموا في العديد من الخطوات النضالية للحركة الوطنية الأسيرة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

شؤون الأسرى ونادي الأسير: تدهور خطير في الوضع الصحي للأسير وليد دقة بمعتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني من خطورة الوضع الصحي للأسير …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved