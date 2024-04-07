المقاومة اللبنانية تستهدف ثكنة للعدو الإسرائيلي وتشنّ هجوماً بمسيّرة انقضاضية على تجمع لجنوده

بيروت-سانا

نفذت المقاومة اللبنانية عصر اليوم هجوماً جوياً بمسيّرة انقضاضية على تجمع ‏مُستحدث لجنود العدو الإسرائيلي وآلياته خلف موقع السماقة كما استهدفت ثكنة زبدين ‏بالأسلحة الصاروخية.

وذكرت المقاومة في بيان أنه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، شنّت ‏المقاومة هجوماً جوياً بمسيّرة انقضاضية على تجمع ‏مُستحدث لجنود العدو وآلياته خلف موقع السماقة في تلال كفرشوبا المحتلة وأصابت هدفها ‏بدقة.‏

وفي بيانٍ ثانٍ أعلنت المقاومة أن مقاتليها استهدفوا ثكنة زبدين ‏في مزارع شبعا المحتلة بالأسلحة الصاروخية.‏

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