المقاومة اللبنانية تستهدف ثكنة للعدو الإسرائيلي وتشنّ هجوماً بمسيّرة انقضاضية على تجمع لجنوده

بيروت-سانا
نفذت المقاومة اللبنانية عصر اليوم هجوماً جوياً بمسيّرة انقضاضية على تجمع مُستحدث لجنود العدو الإسرائيلي وآلياته خلف موقع السماقة كما استهدفت ثكنة زبدين بالأسلحة الصاروخية.
وذكرت المقاومة في بيان أنه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، شنّت المقاومة هجوماً جوياً بمسيّرة انقضاضية على تجمع مُستحدث لجنود العدو وآلياته خلف موقع السماقة في تلال كفرشوبا المحتلة وأصابت هدفها بدقة.
وفي بيانٍ ثانٍ أعلنت المقاومة أن مقاتليها استهدفوا ثكنة زبدين في مزارع شبعا المحتلة بالأسلحة الصاروخية.
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