مسؤول أممي: الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة كارثية

نيويورك-سانا

حذر منسق الشؤون الانسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك من أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة كارثية وذلك مع مرور نصف عام على العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وفي بيان اليوم حذر ماكغولدريك من أن نصف سكان غزة معرضون لخطر المجاعة وأن سوء التغذية بين الأطفال وصل إلى مستويات غير مسبوقة، واصفا الأوضاع بـ”الكارثية”.

وأضاف: إن قطاع غزة يعاني من ألم لا يمكن تصوره منذ السابع من تشرين الأول الماضي، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي مستعد لزيادة مساعداته للقطاع، وطالب كيان الاحتلال الإسرائيلي بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل آمن.

ويعاني قطاع غزة الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني من شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود ومن مجاعة هددت حياة الكثيرين جراء استمرار جرائم الاحتلال ما بين عدوان مباشر وحصار.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency