مبادرة شبابية لتوزيع ألبسة وألعاب العيد للأطفال بأحياء حلب القديمة

حلب-سانا

بمناسبة اليوم العالمي لليتيم واقتراب قدوم عيد الفطر السعيد أطلقت “مبادرة شباب الإغاثة التطوعي” حملة استهدفت عوائل الأيتام وفاقدي الرعاية والمسنين وأصحاب الدخل المحدود في أحياء حلب القديمة لتعمل على رسم الابتسامة على وجوه الأطفال.

وأوضح قائد فريق المبادرة محمد شاهين عواد في تصريح لمراسلة سانا أنه تم مع بداية الشهر الفضيل وحتى اليوم تجهيز الوجبات الرمضانية، إضافة للسلات الغذائية لـ 250 عائلة، وعملت المبادرة على رسم الفرحة والبسمة على وجوه الأطفال، وذلك من خلال توزيع ألعاب وألبسة الأعياد على اليتامى والمحتاجين.

وبين المتطوع محمد زكريا الحاج حسين المسؤول عن توزيع الأطعمة والسلات الغذائية أن المبادرة قامت منذ الزلزال حتى اليوم بتقديم وجبات وسلات غذائية من تبرعات أهل الخير، ويتم توضيب وتجهيز الوجبات من قبل عشرات الشباب المتطوعين، لافتاً إلى وجود مبادرات عديدة للجمعية خاصة بالمسنين ومرضى السرطان والأيتام.

وأشار المتطوع محمد حمصي إلى أنه في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة لا بد من مساهمة الشباب ووضع بصمتهم الإنسانية في مساعدة مختلف شرائح المجتمع، ولا سيما باقتراب الأعياد فعملت المبادرة على استهداف الأطفال من فئات مختلفة تراوحت أعمارهم بين السنة و 15 سنة.

يذكر أن مبادرة شباب الإغاثة التطوعي هي مبادرة تابعة لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، ومؤلفة من مجموعة من الشباب والشابات الخريجين وطلاب الجامعات، وتأسست منذ اليوم الثاني للزلزال الذي ضرب سورية.

آلاء الشهابي

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