موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن رئيس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي ليس أول حليف لواشنطن يقع ضحية الانتخابات الأمريكية.

ونقل موقع آر تي عن زاخاروفا قولها: “موسكو حذرت كثيراً من التأثير الكارثي للانتخابات الأمريكية على السياسة الخارجية للولايات المتحدة، لكن زيلينسكي لم يدرك ذلك إلا عندما أصبح هو نفسه ضحية لهذه السمة المميزة للنظام السياسي الأمريكي”.

وأوضحت أن “زيلينسكي هو مجرد سطر واحد من قائمة طويلة من ضحايا الانتخابات الأمريكية … هو أحد الذين كانوا على قناعة راسخة بأن الولايات المتحدة هي حليفتهم”.

وكان رئيس نظام كييف صرح في وقت سابق أن كييف أصبحت رهينة للعملية الانتخابية الأمريكية فيما يتعلق بتخصيص المساعدات عبر الكونغرس الأمريكي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency