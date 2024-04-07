الدفاع الروسية: إسقاط 293 طائرة أوكرانية دون طيار

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت 293 طائرة أوكرانية دون طيار، ودمرت مستودعاً للقوارب المسيرة أجنبية الصنع، كما كبدت الجيش الأوكراني خسائر بشرية تقدر بنحو 935 جندياً خلال اليوم الماضي.

وذكرت الوزارة في بيانها اليومي حول سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس أنه في محور كوبيانسك..

صدت القوات الروسية هجومين للقوات الأوكرانية.

وفي محور دونيتسك..

تم صد 9 هجمات أوكرانية.

وفي محور أفدييفكا..

حسنت وحدات من مجموعة قوات “الوسط” الروسية وضعها على طول الخط الأمامي، كما صدت 11 هجوماً أوكرانياً.

وفي محور جنوب دونيتسك..

حسنت وحدات من مجموعة قوات “الشرق” الروسية وضعها التكتيكي وكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى تدمير مستودع يحتوي على قوارب مسيرة تسلمتها أوكرانيا من دول حلف “الناتو”، ومنصتي إطلاق لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات “إس 300” ورادار للكشف عن الأهداف الجوية وتتبعها من طراز “بي 18”.

وتمكنت الدفاعات الجوية الروسية من إسقاط 293 طائرة أوكرانية دون طيار و4 قذائف من راجمات الصواريخ “هيمارس” و”أوراغان”.

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