الحرس الثوري الإيراني: الكيان الصهيوني لم يحقق أهدافه رغم عدوانه الهمجي على غزة

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف أن الكيان الصهيوني لم يحقق أهدافه رغم عدوانه الهمجي المستمر على قطاع غزة.

ونقلت وكالة إرنا عن شريف قوله في حفل إحياء ذكرى شهداء القنصلية الإيرانية في دمشق بالأهواز: إن “عملية طوفان الأقصى هي بمثابة هزيمة الكيان الصهيوني في حربه مع فلسطين، والصهاينة يريدون الانتقام من هذه الهزيمة باغتيال قادة الحرس الثوري”.

وأوضح المتحدث أن عملية طوفان الأقصى أظهرت الوجه الفاشل للكيان الصهيوني، وما زالت هذه العملية النوعية مستمرة نتيجة تضحيات المقاومة، لافتاً إلى أن العدو لم ولن يحقق أياً من أهدافه على الرغم من عدوانه الهمجي على غزة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency