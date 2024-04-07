روسيا: إجلاء أكثر من 4 آلاف شخص في مدينة أورسك بسبب الفيضانات

موسكو-سانا

أعلن وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف أنه تم إجلاء أكثر من 4 آلاف شخص بينهم 885 طفلاً من المناطق المنكوبة في مدينة أورسك في مقاطعة أورينبورغ، بسبب الفيضانات وسط توقعات باتساع رقعة تلك الفيضانات.

ونقل موقع آر تي عن كورينكوف قوله اليوم: إن مدينة أورسك مركز الفيضانات تشهد حالة حرجة، حيث غمرت المياه فيها 4518 مبنى سكنياً و4587 قطعة أرض منزلية، لافتاً إلى أنه أقيم في المدينة 11 مركز إيواء مؤقتاً تضم أكثر من 8 آلاف سرير لاستقبال النازحين.

في غضون ذلك قررت لجنة حكومية في اجتماع عقد في أورينبورغ برئاسة كورينكوف اليوم تصنيف الوضع في مقاطعة أورينبورغ على أنه حالة طوارئ فيدرالية وتحديد المستوى الفيدرالي للاستجابة”.

وفي وقت سابق اليوم وصل كورينكوف إلى أورينبورغ ليتولى تنسيق عمليات الإغاثة في الموقع وتوجه لتفقد المناطق المغمورة ومراكز الإيواء المؤقت.

كما حذرت سلطات مقاطعة أورينبورغ من أن الوضع في أورسك يتطور وفق “السيناريو الأسوأ”، مرجحة اتساع رقعة المناطق المغمورة في الأيام القادمة.

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