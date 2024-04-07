حملة صحية توعوية لمنع انتشار آفة القمل في ريف درعا

درعا-سانا

نظم فرع الهلال الأحمر العربي السوري في درعا بالتعاون مع المجتمع المحلي حملة صحية توعوية في عدة قرى بريف المحافظة حول السلوكيات المتبعة لمنع الإصابة بآفة القمل.

وأوضح رئيس فرع الهلال الاحمر بدرعا الدكتور أحمد مسالمة في تصريح لـ”سانا” أن فرق الهلال أقامت العديد من الندوات في قرى (سملين- زمرين- جدية- دير العدس- برقا- الفقيع- المتاعية- أم المياذن- نامر)، وذلك ضمن

حملة توعية شملت 3161 شخصاً مع توزيع 2481 عبوة شامبو علاجي ومنشورات تثقيفية، بدعم من الصليب الأحمر الألماني.

من جانبه، أشار الدكتور عبد الله الصمادي رئيس المنطقة الصحية بمدينة بصرى الشام وقراها خلال الحملة التي أقامها المركز الصحي إلى أن أعراض الإصابة بالقمل تشمل الحكة الشديدة وظهوره على فروة الرأس وبيضه على جذوع الشعر وقروحا مؤلمة في الرأس والرقبة والكتفين، وتتم الإصابة من خلال استعمال الأغراض الشخصية كالأمشاط وفرشاة الشعر والإكسسوارات والمناشف، لافتاً إلى أنه من الصعب منع انتشار القمل بين الأطفال وخصوصاً في دور الرعاية والمدارس بسبب المخالطة اللصيقة، ويتم العلاج عن طريق استعمال المراهم والكريمات ومستحضرات غسيل الشعر التي يمكن إقتناؤها دون وصفة طبية غالباً.

بدورها، لفتت داليدا ريا مسؤولة طب الأسرة الى أن الوقاية من انتشار القمل تتم من خلال التعاون بين الأسرة والمدرسة والتأكيد على عناصر الوقاية وضرورة التقيد بها، منوهة بالدور المهم الذي يقوم به المجتمع المحلي من تأمين كل مستلزمات العلاج من خلال توزيع الشامبوهات والكريمات الخاصة بذلك.

رضوان الراضي

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