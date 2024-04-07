ضمن مبادرة (شهر سورية في تشيلي)… صلاة لأجل السلام والاستقرار في سورية

سانتياغو-سانا

دعا مطران كنيسة الروم الأورثوذكس في تشيلي سيرخيو عبد خلال صلاة موسعة أقامتها الجالية السورية في العاصمة التشيلية سانتياغو بالتعاون مع السفارة السورية وكل الروابط الاغترابية إلى أن يسود السلام والاستقرار في سورية التي صمدت في مواجهة الحرب الإرهابية.

كما دعا المشاركون في الصلاة بالرحمة لأرواح الضحايا الأبرياء، وأن يعم السلام والبركة ربوع سورية، وأن يحفظ الله قيادتها وشعبها.

وتأتي هذه الفعالية ضمن مبادرة اغترابية كبرى بعنون شهر سورية في تشيلي، حيت تعبر عن وفاء أبناء الجالية السورية لوطنهم الأم وحرصهم على التنسيق مع السفارة لمواصلة الفعاليات الوطنية ونشر الثقافة السورية.

حضر الصلاة سفراء عرب وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي في تشيلي.

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