إصابة مستوطنين اثنين في عملية للمقاومة الفلسطينية شرق قلقيلية

القدس المحتلة-سانا

رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني نفذت المقاومة الفلسطينية اليوم عملية بطولية شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، أسفرت عن إصابة مستوطنين إسرائيليين اثنين.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن شاباً أطلق الرصاص على حافلة للمستوطنين قرب قرية النبي إلياس شرق قلقيلية، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم فيما تمكن الشاب من الانسحاب من المكان.

وعززت قوات الاحتلال وجودها في المنطقة، وأغلقت الطرقات وفرضت طوقاً على القرية.

وفي الحادي والثلاثين من الشهر الماضي استشهد فلسطيني بعد تنفيذه عملية بطولية شرق مدينة أسدود بالأراضي المحتلة عام 1948، أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين.

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