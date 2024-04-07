فوز بيللغريني في الانتخابات الرئاسية في سلوفاكيا

براتيسلافا-سانا

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في سلوفاكيا فوز المرشح ورئيس البرلمان السلوفاكي بيتر بيللغريني في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس، بعد أن حقق تقدماً على منافسه وزير الخارجية الأسبق إيفان كورتشوك.

وحصل بيللغريني البالغ من العمر 49 عاماً على نسبة 53.12 بالمئة من أصوات الناخبين، بينما حصل منافسه كورتشوك على نسبة 46.87 بالمئة وقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 61 بالمئة .

ويحظى بيللغريني بدعم الائتلاف الحاكم ورئيس الحكومة السلوفاكية روبرت فيتسو وسيعزز فوزه سيطرة هذا الائتلاف على المفاصل الرئيسية للدولة والتوجهات السيادية لسلوفاكيا التي تعمل حكومتها على التقارب مع موسكو باتجاه السلام في أوكرانيا ورفض المشاركة أو إرسال جنود سلوفاكيين وعتاد عسكري إلى أوكرانيا ورفض الإجراءات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، كما تدعم إجراء مفاوضات مع موسكو تحترم الأمن القومي الروسي .

وفي تصريح تلفزيوني قال بيللغريني: “إنه سيدعم السلام والهدوء، وسيرفض المشاركة العسكرية أو إرسال أسلحة من شأنها أن تؤجج وتدعم الحرب في أوكرانيا”.

وسيتولى بيللغريني مهامه الرئاسية بعد انتهاء الولاية الدستورية للرئيسة الحالية زوزانا تشابوتوفا منتصف حزيران القادم.

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