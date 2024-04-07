أرسنال يستعيد صدارة الدوري الانكليزي بفوزه على برايتون

لندن-سانا

استعاد أرسنال صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم على حساب ليفربول بفوزه بثلاثية نظيفة على مضيفه برايتون اليوم.

ورفع فوز أرسنال العاشر في آخر 11 مباراة بالدوري رصيده إلى 71 نقطة من 31 مباراة بينما يملك ليفربول الذي سيلعب غداً مع مانشستر يونايتد 70 نقطة مثل مانشستر سيتي حامل اللقب.

من جهته حافظ نيوكاسل يونايتد على آماله في التأهل للعب في أوروبا الموسم المقبل بفوزه على فولهام ليحتل المركز الثامن برصيد 47 نقطة متراجعاً بفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز السادس الذي لديه مباراة مؤجلة في حين يحتل فولهام المركز 13 برصيد39 نقطة.

وتعادل أستون فيلا 3-3 أمام برنتفورد على ملعب فيلا بارك وبهذه النتيجة احتل فيلا المركز الرابع برصيد 60 نقطة متقدماً بفارق ثلاث نقاط على توتنهام هوتسبير الذي يملك مباراتين مؤجلتين بينما يحتل برنتفورد المركز 16 برصيد 29 نقطة.

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