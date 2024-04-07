نيكاراغوا تقطع العلاقات الدبلوماسية مع الإكوادور بعد هجوم قواتها على السفارة المكسيكية

ماناغوا-سانا

أعلنت نيكاراغوا قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإكوادور بعد هجوم قوات الأمن الإكوادورية على السفارة المكسيكية في كيتو واعتقال نائب الرئيس الإكوادوري السابق خورخي غلاس.

وقالت حكومة نيكاراغوا في بيان اليوم “ندين ونرفض الانتهاك الصارخ للقانون الدولي الذي نراه يتكرر من قبل الحكام الفاسدين والخنوعين في ذلك البلد الشقيق” مضيفة “حيال هذا العمل غير المألوف والمدان والذي يثير رفضاً لا رجوع عنه، اتخذنا القرار السيادي بقطع أي علاقة دبلوماسية مع حكومة الإكوادور”.

كما أدانت نيكاراغوا “الهمجية الفاشية الجديدة التي تمارسها حكومة الإكوادور الحالية” معربة في الوقت نفسه عن احترامها الكبير للشعب الإكوادوري الذي يعيش أوقاتاً عصيبة لا يمكن تصورها.

وكانت المكسيك قطعت بدورها علاقتها مع الإكوادور واعتبر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أن اقتحام سفارة بلاده في كيتو يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وسيادة المكسيك.

وكانت المكسيك منحت يوم أمس حقّ اللجوء إلى خورخي غلاس الذي يحتمي في سفارتها منذ السابع عشر من كانون الأوّل الماضي وذلك بعد إصدار حكومة الرئيس الليبرالي دانيال نوبوا مذكرة توقيف بحقه.

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