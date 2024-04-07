هيئة التميز والإبداع تواصل تحضيراتها لأولمبياد المعلوماتية الدولي للفرق المدرسية الذي تستضيفه سورية

دمشق-سانا

تواصل هيئة التميز والإبداع تحضيراتها لإقامة أولمبياد المعلوماتية الدولي للفرق المدرسية بدورته السابعة لموسم 2024 والذي ستستضيفه سورية للمرة الأولى خلال الفترة ما بين 11 و13 من شهر أيار القادم.

ولفتت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن المشاركة في الأولمبياد متاحة للفرق من مختلف الدول سواء بالحضور إلى مقر البطولة أم “عن بعد” موضحة أنه يحق للدول الأعضاء المشاركة بـ 3 فرق، أما الدول المشاركة بصفة ضيف فيحق لها المشاركة بفريق واحد فقط، بينما يحق لسورية المشاركة بـ 5 فرق كونها الدولة المستضيفة للمسابقة ممن احتلوا المراكز الأولى في التصفيات النهائية المحلية التي أقيمت خلال في الـ 15 من آذار الماضي في المركز الوطني للمتميزين بحمص.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات والتفاصيل من خلال الموقع الرسمي لأولمبياد المعلوماتية الدولي للفرق المدرسية لموسم 2024 عبر الرابط الإلكتروني المخصص والوارد على صفحة الهيئة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

يذكر أن سورية حصدت ميداليتين برونزيتين في مشاركاتها السابقة في كل من إيطاليا لعام 2022 و مصر 2023.

هيلانه الهندي

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