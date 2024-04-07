مجلس الشعب: ذكرى تأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي ستبقى شعلة تنير طريق الأحرار والمناضلين

دمشق-سانا

أكد مجلس الشعب أن ذكرى تأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي ستبقى شعلة تنير طريق الأحرار والمناضلين في كل مكان، وأن سورية تسير نحو النصر النهائي الكبير في مواجهة ما تتعرض له من عدوان وإرهاب وتآمر وحصار، منطلقة من دعائم وعوامل صمودها بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد نحو الهدف الأسمى في بناء سورية الجديدة المزدهرة وسيادة قرارها المستقل.

وفي بيان أصدره بمناسبة الذكرى الـ 77 لتأسيس الحزب توجه المجلس إلى جماهير الحزب ومناضليه ولكل سوري بأسمى وأصدق التحيات وآيات العرفان والتقدير لوقوفهم وصمودهم الأسطوري ضد كل محاولات النيل من الإرادة الحرة لسورية وشعبها.

وأشار المجلس إلى أن حزب البعث وضع على عاتقه منذ تأسيسه مهمة حشد طاقات الجماهير العريضة لمحاربة كل أشكال التفرقة والتجزئة التي فرضتها القوى الاستعمارية والرجعية وبعد كفاح ونضال طويل قامت ثورة الثامن من آذار عام 1963 لتشكل مفصلاً أساسياً في تاريخ سورية الحديث وتاريخ الحزب، وطوت بذلك مرحلة عهد الانفصال، وقوّم المسار وأصبح القرار بيد الجماهير الشعبية وتنظيماتها.

ولفت المجلس إلى أن مسيرة الحزب النضالية تعززت بقيام الحركة التصحيحية المجيدة في السادس عشر من تشرين الثاني عام 1970 التي قادها ورسم من خلالها ملامح بناء سورية الحديثة القائد المؤسس حافظ الأسد وبذلك أصبحت متطلبات وطموحات الشعب هي الأساس في تحقيق النهضة الشاملة في جميع القطاعات وعلى مختلف المستويات بما يعمق القيم والمبادئ التي ارتكز عليها الحزب منذ نشأته وليتكرس دور سورية الأساسي والفاعل في محيطها العربي والإقليمي والدولي.

وأوضح المجلس أن مبادئ الحزب تعمقت أكثر فأكثر مع تطبيق منهج التحديث والتطوير الذي أطلقه الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد والذي يعد تجديداً للفكر الثوري وتطويراً للواقع وعصرنته في ضوء الظروف والمتغيرات المستجدة حيث شهدت سورية خلاله تحولات وقفزات نوعية في مختلف المجالات السياسية والدستورية والتشريعية والاقتصادية والاجتماعية وتكريس مبدأ سيادة القانون والفكر المؤسساتي القائم على ترسيخ مبدأ المشاركة الشعبية الواسعة.

وختم المجلس بيانه بالرحمة والخلود لأرواح شهداء البعث وشهداء الوطن الأطهار وبالتحية للشعب السوري الوفي وللجيش السوري الأغر والسيد الرئيس بشار الأسد.

لؤي حسامو

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