القيادة المركزية: حزب البعث انبثق من لدن الكفاح الشعبي ضد الاحتلال وتكوّن في صفوفه

دمشق-سانا

أكدت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي أن الحزب انبثق من لدن الكفاح الشعبي ضد الاحتلال وتكوّن في صفوفه، مشددة على أنه ملتزم دوماً بحركة الشعب وحركة الواقع بما يجعله قادراً على تطوير فكره وسلوكه.

وقالت القيادة المركزية في بيان بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لتأسيس الحزب: إن السابع من نيسان عام 1947 كان يوم انعقاد المؤتمر التأسيسي فقط، بينما البعث كحركة نضالية انبثق من لدن الكفاح الشعبي ضد الاحتلال الفرنسي وتكوّن في صفوفه، مؤكداً بذلك طبيعته الجماهيرية والتزامه الدائم بقضايا الشعب.

وأضافت القيادة: إن التذكير بهذه الحقيقة اليوم هدفه التأكيد على أن التزام البعث بحركة الشعب وحركة الواقع جعله في كل المراحل قادراً على تطوير فكره وسلوكه تماشياً مع تطور الواقع على الأرض، وملتزماً بالمبادئ المعروفة، ومتجنباً الجمود الفكري والتصلب العقائدي، وهذه الحيوية في الفكر والممارسة انتقلت بالحزب والشعب إلى مراحل نوعية في منعطفات تاريخية محددة.

وتابعت القيادة في بيانها: أهم هذه المنعطفات يوم التأسيس عام 1947، ثم ثورة آذار 1963، والمنعطف الأهم هو الحركة التصحيحية في الـ16 من تشرين الثاني 1970 بقيادة القائد المؤسس حافظ الأسد، حيث تم توطيد نهج البناء الشامل والتنمية المستدامة في جميع المجالات، أما في عام 2000 فقد بدأت مرحلة تحديثية نوعية شاملة وفق مبادرات الأمين العام للحزب الرفيق بشار الأسد وقيادته، حيث تطورت الحياة في سورية بكل جوانبها تطوراً كبيراً.

وأوضحت القيادة أن هذا التاريخ الحيوي الحافل دفع بالأعداء إلى حشد كل ما لديهم من إرهاب واحتلال وشتى أنواع الحروب الميدانية والإرهابية والدبلوماسية والسياسية والإعلامية، واختراع أنواع من الحروب الاقتصادية وسرقة الثروات لم يشهد لها العالم مثيلاً من قبل، في محاولة يائسة للقضاء على التجربة السورية التي أثبتت إمكانية توطيد الاستقلال رغماً عن قوى الهيمنة والصهيونية وجبروتها.

وقالت القيادة المركزية: بالمقابل كان من أهم نتائج ذلك التاريخ الحافل للبعث وللشعب العربي السوري العظيم وجيشه وقائده هذا التصدي المعجزة لأعتى الحروب وأكثرها إرهاباً وإجراماً، كل ذلك يعزز في أنفسنا جميعاً الثقة بالنصر لأن النصر خيارنا وقدرنا، والمهم هو المضي في تحويل الثقة بالنصر وبالنفس إلى عمل فعّال على جميع الأصعدة.

وختمت القيادة بالقول: إن حرب البعث يوجه بهذه المناسبة باسم کوادره في سورية والوطن العربي وبلدان الاغتراب، وباسم الشعب العربي السوري، أسمى معاني الإجلال إلى أرواح الشهداء الأبرار، كما يتوجه بالتحية والتقدير إلى جيشنا البطل، وإلى المقاومين أبناء الشعب الفلسطيني العظيم وجميع المقاومين ضد الصهاينة وداعميهم، كما يتوجه بأنقى آيات الولاء والوفاء إلى قائد مسيرة التنمية والنصر الرفيق الأمين العام سيادة الرئيس بشار الأسد.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency