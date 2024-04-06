زاخاروفا: مستعدون للحوار مع جميع الدول لبقاء الفضاء نظيفاً من الأسلحة

موسكو-سانا

جددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا استعداد بلادها لإجراء حوار مع جميع الدول للحفاظ على الفضاء خالياً من أي نوع من الأسلحة كشرط من شروط ضمان السلام والأمن الدوليين.

وقالت زاخاروفا تعليقا على التصريحات الأمريكية حول قضايا الفضاء إن الولايات المتحدة تعارض بشدة المبادرات الروسية لمنع سباق التسلح في الفضاء، وإن المعارضة القوية لمشروع المعاهدة الروسية الصينية أصبحت منذ فترة طويلة جزءا لا يتجزأ من السياسة الخارجية الأمريكية ولهذا فإن تصريحات مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الفضاء جون بلوم لم تكن مفاجئة .

وأضافت زاخاروفا إن مثل هذه التعليقات هي جزء من سياسة واشنطن الرامية إلى تقويض الجهود متعددة الأطراف للحفاظ على السلام الدولي وتعزيزه.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency