سيّاح من جنسيات مختلفة.. آثار بصرى الشام أعجوبة فنية فريدة

درعا-سانا

جمالية البنية المعمارية لآثار بصرى الشام والإبداع المعماري في معالم قلعتها ومسرحها أعجوبة فنية بامتياز، والتواجد في أروقتها يختلف عن النظر إليها عبر وسائل الإعلام، لأنها تحوي نظريات بناء هندسي مازال العلم يعتمد عليها حتى الآن، بهذه العبارات وصف المهندس البريطاني ماثيو فنسلي آثار بصرى الشام التي زارها ضمن مجموعة سياحية.

وضمت المجموعة سيّاحاً من مختلف الجنسيات تجولوا في معالم مدينة بصرى الأثرية، حيث اعتبر ألبرت يانغ جيانغ من أمريكا أن التواجد في إحدى حواضن التراث العالمي بصرى الشام يحفز على التفكير بالحضارات العربية وتألقها وكيف تعايشت إلى جانب بعضها دون طمس هوياتها، فمشهد تجاور الكنائس مع المساجد دليل على التعايش والتسامح بأبهى صوره.

ووصف كل من ميشيلا نوفاكوفا وريني نوفاك من تشيكيا زيارتهما بالحدث الرائع، لأن التواجد بين معالم متنوعة لحضارات متعددة أمر متميز، بينما لفت كوان مان لو من الصين إلى الأهمية السياحية لبصرى لاحتوائها على الكثير من المواقع الأثرية، وهذا يشعرك بأنك تتجول في أرجاء معرض فني في الهواء الطلق.

المرشد السياحي المرافق للمجموعة وسيم البحرة أشار إلى أنه من خلال خبرته في العمل التي تمتد لأكثر من 25 عاماً لمس الإعجاب الكبير الذي يبديه السياح عند زيارتهم بصرى وخصوصاً قلعتها والمسرح.

رضوان الراضي

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