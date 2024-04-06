تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة… مظاهرات في مدن وعواصم عالمية

عواصم-سانا

شهد العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم مظاهرات حاشدة تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا أنه شارك الآلاف في مظاهرات نظمت في العاصمة النرويجية أوسلو، والنمساوية فيينا، والبرتغالية لشبونة، ومدينة روتردام الهولندية، ومانشستر البريطانية، ويوتبوري وأوبسالا في السويد، وآرهوس الدنماركية والعاصمة كوبنهاغن، ومدينة دوسلدروف الألمانية وبرلين، دعماً للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف العدوان، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، داعين إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني.

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