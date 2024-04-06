33137 شهيداً جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 33137 شهيداً و75815 جريحاً.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم: إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 4 مجازر في القطاع، راح ضحيتها 46 شهيداً و65 جريحاً، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وقصف طيران الاحتلال تجمعاً سكنياً شرق مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى، بينما قصفت مدفعيته المغراقة وسط القطاع.

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