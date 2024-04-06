برتوكول تعاون نقابي عربي روسي لتعزيز التعاون وتأسيس الشراكات

موسكو-سانا

ضمن مشاركته في أعمال المؤتمر العام الثاني عشر لاتحاد عمال النقابات المستقلة في روسيا الذي انعقد في موسكو، وقع جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بروتوكول تعاون نقابي بين الاتحاد الدولي والمنظمات المنتسبة له والاتحاد العام لنقابات العمال الذي يضم دول الاتحاد السوفيتي سابقاً، والمنظمات النقابية المنتسبة له.

وتضمن البروتوكول الذي وقعت أحرفه الأولى في بداية العام الحالي في شرم الشيخ بمصر الاتفاق على تأسيس شراكات وتعميق التعاون وتبادل المنافع بين المنظمات المذكورة، والدفاع عن مصالح العمال المنتسبين لها، وحماية حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، وبذل الجهود المشتركة لتبادل المعلومات حول التشريعات العمالية والنقابية، وتطوير الأنشطة التنظيمية والتعليمية المشتركة وتنمية وتعزيز التبادل الثقافي بين الأطراف الموقعة، وتوحيد الجهود لتطوير وتعزيز التعاون مع المنظمات النقابية الدولية والمراكز والحركات النقابية.

وتم الاتفاق على عقد مؤتمرات وندوات حول قضايا السياسة الاجتماعية وتطوير سوق العمل والسلامة المهنية والأجور والدخل وهجرة اليد العاملة والشراكة الاجتماعية، وإعادة تدريب الكوادر النقابية والسياحية والثقافية والرياضية، وتعزيز التعاون بين جمعيات الشباب التابعة للاتحاد العام لنقابات العمال والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وتبادل الخبرات في مجال المعاشات التقاعدية والتأمينات الاجتماعية.

كما نص البروتوكول على ضرورة تعزيز التعاون والمشاورات حول القضايا المشتركة وإبرام اتفاقيات إضافية لتحقيق أهداف التعاون بين المنظمات الأعضاء، ومن المقرر أن يعمم البروتوكول الذي شارك في توقيعه وفد الاتحاد العام لنقابات العمال في مصر برئاسة نائب رئيس الاتحاد عبد المنعم الجمل على المنظمات كافة المذكورة للاستفادة من بنوده، علماً أن الاتفاق مدته ثلاث سنوات.

وعلى هامش المشاركة بالمؤتمر، عقد القادري والوفد المرافق له لقاء عمل مع القيادة النقابية الجديدة التي انتخبها المؤتمر العام لاتحاد النقابات المستقلة في روسيا برئاسة ميخائيل شماكوف رئيس الاتحاد، وتم الاتفاق على التعاون وتنسيق المواقف في جميع المجالات خلال الفترة المقبلة.

سفيرة إسماعيل

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