العدو الإسرائيلي يقصف مناطق عدة في الجنوب اللبناني

بيروت-سانا

جدد العدو الإسرائيلي قصفه لمناطق عدة في الجنوب اللبناني محدثاً المزيد من الأضرار الجسيمة في المنازل والبنى التحتية.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن طائرات العدو الحربية شنت غارة ظهر اليوم على طير حرفا وأطلقت صاروخين، كما شنت غارة أخرى على منطقة اللبونة شرق الناقورة لجهة علما الشعب.

وفي النبطية استهدف الطيران المعادي محيط قلعة ارنون الشقيف بصاروخين حيث أحدث انفجارهما دوياً كبيراً تردد صداه في أرجاء النبطية كما شن غارة على بلدة عيتا الشعب، ما أدى إلى أضرار جسيمة بممتلكات وبنى تحتية ومنازل.

وحتى صباح اليوم وطيلة الليل حلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً حتى مشارف مدينة صور وأطلق العدو طيلة الليل القنابل الضوئية فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط.

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