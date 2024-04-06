القوات الروسية تدمر زوارق إنزال وتقصف مطاراً أوكرانياً

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 5 قوارب أوكرانية أثناء محاولتها الاقتراب من الضفة اليسرى لنهر دنيبر والقضاء على 30 عسكرياً أوكرانياً.

وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة “دنيبر” في القوات الروسية لوكالة سبوتنيك: إن “وحدات من المجموعة واصلت الدفاع عن الضفة اليسرى للنهر ورصدت حركة الزوارق وشنت ضربات نارية باتجاهها، حيث أصيبت 5 زوارق وتم تدمير طائرات دون طيار لهذه القوات وقتل العشرات من الجنود”.

بدوره قال سيرغي ليبيديف منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف: إن القوات الروسية قصفت مطاراً أوكرانياً يتم إعداده لاستقبال مقاتلات “إف 16” الأمريكية ومرفأً عسكرياً.

وأوضح ليبيديف أن القوات الروسية قصفت مطار مدينة ستاروكونستانتينوف الأوكراني في مقاطعة خميلنيتسكي، وأصابته بشكل دقيق رغم محاولة الدفاع الجوي اعتراض الصواريخ.

كما كشف ليبيديف عن استهداف الميناء العسكري التابع للقوات الأوكرانية في مدينة أوتشاكوف بمقاطعة نيكولاييف، وتحقيق إصابات مباشرة فيه.

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