الأمن الإيراني يقبض على 3 من إرهابيي (داعش) غرب البلاد

طهران-سانا

أعلنت الشرطة الإيرانية إلقاء القبض على ثلاثة من أعضاء تنظيم (داعش) الإرهابي في محافظة البرز غرب العاصمة طهران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية أرنا عن المتحدث باسم الشرطة سعيد منتظر المهدي قوله اليوم: إنه “خلال عمليات الرصد الاستخباراتية وبتعاون من المواطنين تم إلقاء القبض على متزعم تنظيم (داعش) الإرهابي في منطقة “ماهدشت كرج” وعضوين آخرين من العناصر الإرهابية التابعة لهذا التنظيم”.

وأضاف المهدي: إنه تم أيضاً القبض على 8 أشخاص من المتواطئين مع الإرهابيين، موضحاً أن الإرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ عملية انتحارية في عطلة عيد الفطر.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency