قاذفتان إستراتيجيتان روسيتان تحلقان بالقرب من الساحل الغربي لألاسكا

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفتين إستراتيجيتين من طراز “تو 95 إم إس” قامتا بدوريات مجدولة فوق المياه المحايدة بالقرب من ساحل ألاسكا.

وقالت الوزارة في بيان نقله موقع (RT): إن “قاذفتين إستراتيجيتين من طراز “توبوليف 95 إم إس” تابعتين للقوات الجوية الروسية قامتا برحلة مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر تشوكشي، بالقرب من الساحل الغربي لألاسكا، حيث امتدت الرحلة لأكثر من 12 ساعة”.

وأشارت الوزارة إلى أن مقاتلات روسية من طراز “سو35 إم إس” قامت بمرافقة القاذفتين خلال الرحلة، فيما أكد قائد الطيران بعيد المدى في القوات الروسية سيرغي كوبيلاش أنه تم تنفيذ الرحلة بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، مشدداً على أن طياري القاذفات بعيدة المدى يطيرون بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ والبحر الأسود وبحر البلطيق.

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