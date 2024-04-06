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المهندس عرنوس يتفقد سير الاختبارات النهائية المركزية للمسابقة العلمية للمدرسين

2024-04-06

دمشق-سانا

تفقد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس سير الاختبارات النهائية المركزية من المسابقة العلمية للمدرسين في اختصاصات “الرياضيات والفيزياء والعلوم والكيمياء والمعلوماتية” التي تقيمها وزارة التربية، وذلك في مدرسة زكي الأرسوزي بدمشق.

وشارك بالجولة وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني، ومحافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي، وعضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التربية والطلائع ياسر الشوفي.

وتأتي المسابقة ضمن خطة وزارة التربية لتطوير ورفع كفاءة المدرسين داخل الصف في هذه المواد، وبهدف الوصول إلى مدرس متميز قادر على مواكبة التطورات العلمية ضمن اختصاصه.

يتبع…

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