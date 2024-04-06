36 نائباً أمريكياً يطالبون بايدن بوقف عمليات نقل الأسلحة لـ “إسرائيل”

واشنطن-سانا

دعا 36 نائباً أمريكياً من الحزب الديمقراطي بينهم عضو مجلس النواب الأمريكي ورئيسته السابقة نانسي بيلوسي الرئيس الأمريكي جو بايدن بالكف عن تسليح الكيان الإسرائيلي.

جاء ذلك في رسالة موجهة إلى بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن تطالب بوقف عمليات نقل الأسلحة إلى “إسرائيل”، كما أفادت وكالة رويترز.

كما دعا النواب الديمقراطيون الأمريكيون في رسالتهم إدارة بايدن إلى إجراء تحقيق خاص في الغارة الجوية الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل سبعة موظفين من منظمة “المطبخ المركزي العالمي” الخيرية الإثنين الماضي.

وجاء في الرسالة: بالنظر إلى الضربة الأخيرة على موظفي الإغاثة والأزمة الإنسانية التي تزداد سوءاً نعتقد أنه من غير المبرر الموافقة على عمليات نقل الأسلحة لإسرائيل”.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت الإثنين الماضي قافلة لمنظمة “المطبخ المركزي العالمي” بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص يحملون جنسيات متعددة، بينها البريطانية والأسترالية والأمريكية والكندية والبولندية.

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