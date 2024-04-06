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السلطات الروسية تجلي الآلاف من منطقة الفيضانات في أورسك

2024-04-05

موسكو-سانا

أعلنت السلطات الروسية اليوم قيامها بإجلاء أكثر من 10 آلاف شخص من منطقة الفيضانات في مدينة أورسك بعد حدوث انهيار في سد واقع على نهر الأورال.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن مكتب عمدة مدينة أورسك التابعة لمقاطعة أورينبورغ الروسية قوله في بيان اليوم: إن “ممثلين عن إدارة المنطقة ومجموعة من رجال الإنقاذ وصلوا إلى أورسك بعد انهيار السد في البلدة القديمة، إضافة إلى جميع المتخصصين والعاملين الطبيين قاموا بتجهيز مراكز إيواء مؤقتة، حيث يتم توفير الطعام وأماكن المنامة”.

وكان مكتب عمدة أورسك أبلغ في وقت سابق اليوم بحدوث انهيار في السد الذي يحمي المدينة من فيضان نهر الأورال، وأن هناك إجلاء جماعياً للسكان من المدينة القديمة، حيث توجد العديد من المناطق التي غمرت في منطقة الفيضان، وأنه تم إعداد ستة مراكز إيواء مؤقتة للأشخاص الذين تم إجلاؤهم.

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