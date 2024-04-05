 توزيع وجبات إفطار على الأيتام والمحتاجين بحمص

حمص-سانا

ضمن أنشطة حملة (تشارك بالخير) خلال شهر رمضان المبارك التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وزعت جمعية صامدون رغم الجراح بحمص اليوم 150 وجبة إفطار على عوائل الأيتام وفاقدي الرعاية والمسنين والمحتاجين.

نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية يوسف شدود أوضح في تصريح لمراسلة سانا أنه تم مع بداية الشهر الفضيل افتتاح مطبخ ميداني بعنوان “سكبة خير” لتجهيز الوجبات الرمضانية وحتى اليوم تم توزيع 850 وجبة إفطار منها 150 وجبة اليوم، إضافة لسلل غذائية، مشيراً أن الجمعية بصدد توزيع ألبسة على الأطفال من ذوي الشهداء والجرحى في ريف المحافظة الغربي بمناسبة عيد الفطر.

مديرة العلاقات العامة ومشرفة فريق الأمهات بالجمعية ابتسام مصلا أوضحت أن فريق الأمهات يضم 22 سيدة متطوعة من أمهات وزوجات وأخوات الشهداء والجرحى اللواتي يقمن بإعداد الوجبات.

وبينت المتطوعة الشابة هبة سليمان مسؤولة قاعدة البيانات في الجمعية وجود 150 أسرة مسجلة حالياً يتم خلال الشهر الفضيل تقديم وجبات إفطار لها من تبرعات أهل الخير، ويتم توضيب وتجهيز الوجبات من قبل عشرات الشباب المتطوعين، لافتة إلى وجود مبادرات عديدة للجمعية كتوزيع الأدوية على المرضى مجاناً.

وتوضح المتطوعة الشابة غادة سلامة أنه في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة لا بد من مساهمة الشباب ووضع بصمتهم الإنسانية في مساعدة مختلف شرائح المجتمع، لاسيما الجرحى والمحتاجين، حيث نقوم بالجمعية بتغليف الوجبات وتوضيبها ليصار إلى توزيعها على جرحى الشلل في منازلهم.

فيما يقوم المتطوع الجريح علي سليمان من قوات الجيش العربي السوري بالمساهمة مع الفريق الشبابي بإيصال الوجبات الرمضانية لأهالي الجرحى والشهداء والفقراء والأيتام.

تمام الحسن

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency