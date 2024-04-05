الخارجية الفلسطينية تدعو إلى تحويل التصويتات في مجلس حقوق الإنسان إلى آليات فاعلة ومحاسبة “إسرائيل”

القدس المحتلة-سانا

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الإجماع الدولي والتصويت الإيجابي على قرارات فلسطين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعد شكلاً من أشكال رفض الممارسات والجرائم الإسرائيلية المتواصلة، مشددة على أنها ستعمل جاهدة لتنفيذ هذه القرارات وتحويلها إلى آليات فاعلة ووضعها موضع التنفيذ لردع ومساءلة ومحاسبة “إسرائيل”.

وأشارت الخارجية في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا إلى أهمية القرارات في وقت ترتكب فيه قوات الاحتلال ومستوطنيه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في كل الأراضي الفلسطينية والإبادة الجماعية في قطاع غزة، منوهةً بالقرار الذي يدعو جميع الدول إلى وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر إلى الاحتلال من أجل منع المزيد من انتهاكات القانون الإنساني الدولي وتجاوزات حقوق الإنسان.

ودعت الخارجية إلى ترجمة التصويتات إلى خطوات عملية تعبر من خلالها الدول عن التزامها في تحمل مسؤولياتها في ضمان المساءلة لمرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency