فوز تشرين على الوحدة بالجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم

محافظات-سانا

فاز فريق تشرين على الوحدة بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعت الفريقين على أرض ملعب الباسل باللاذقية ضمن الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وسجل لتشرين حسن أبو زينب في الدقيقة 21 وعماد الحموي بالدقيقة 70 وللوحدة ماهر دعبول بالدقيقة 28.

كما فاز الاتحاد أهلي حلب على الجيش بخمسة أهداف مقابل هدف حيث سجل للفائز المحترف شادرك وأنس دهان وحسن دهان ومحمد ريحانية وزكريا عزيزة بالدقائق 30 و36 و37 و61 وفي الوقت بدل الضائع، وجاء هدف الجيش عند الدقيقة 85 عبر خطاب مشلب وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب الجلاء بدمشق.

وفي المباراة التي شهدها ملعب السابع من نيسان بحلب فاز جبلة على الحرية بخمسة أهداف دون رد سجلها عبد الرحمن بركات هدفين بالدقيقتين 17و34 مصطفى الشيخ يوسف هدفين بالدقيقتين 39 و52 وفواز بوادقجي بالدقيقة 85.

وفي مباراتهما على ملعب الصالة الرياضية بطرطوس فاز الكرامة على الساحل بهدفين أحرزهما أحمد المنجد وعبد السلام رحمون بالدقيقتين 70و77 مقابل هدف سجله براء ديار بكرلي بالدقيقة 30.

وبالتعادل بهدف لمثله انتهت مباراة الطليعة مع حطين على أرض الملعب البلدي بحماة وبالتعادل السلبي انتهى لقاء الفتوة والوثبة على ملعب الباسل بحمص.

وفي ختام هذه الجولة يأتي الفتوة بالصدارة برصيد 46 نقطة وقد حسم اللقب من الجولة الماضية يليه تشرين 35 نقطة ثم جبلة 34 نقطة والاتحاد أهلي حلب 30 نقطة وحطين والكرامة بـ 29 نقطة لكل منهما والوثبة 24 نقطة والجيش 23 نقطة والطليعة 21 نقطة والوحدة 18نقطة والساحل 13 نقطة والحرية 7 نقاط.

محمد الرحيل

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جبلة والحرية



الطليعة وحطين

الفتوة والوثبة