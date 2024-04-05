المقاومة اللبنانية تستهدف أربعة مواقع وتجمعات للعدو الاسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم أربعة مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة.

وذكرت المقاومة أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة واسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة استهدف مقاتلو المقاومة تجهيزات تجسسية للعدو الإسرائيلي في ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة”.

كما استهدفت المقاومة موقع ‏حدب يارون للعدو بقذائف المدفعية وأصابته إصابة مباشرة وتموضعات لجنود العدو في مبنى داخل مستوطنة أدميت ومحيط موقع خربة المنارة بقذائف المدفعية وأصابتهما مباشرة.

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