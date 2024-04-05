الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

لندن-سانا

تتجه أسعار الذهب نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي اليوم بدعم من تدفقات قوية على الاستثمار في الملاذات الآمنة واحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

وذكرت رويترز أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2291.20 دولاراً للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2305.04 دولارات أمس، وزاد المعدن الأصفر 2.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2310.40 دولارات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية واحداً بالمئة إلى 26.66 دولاراً للأوقية بعدما ارتفعت في الجلسة السابقة لأعلى مستوى منذ شهر حزيران 2021، وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى924.10 دولاراً ويتجه المعدنان لتسجيل مكاسب أسبوعية ونزل البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1008.01 دولارات.

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