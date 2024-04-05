غوتيريش يدعو إلى قفزة نوعية بإيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى قطاع غزة

نيويورك-سانا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أن الظروف الإنسانية المأسوية في قطاع غزة تتطلب قفزة نوعية في ايصال المساعدات المنقذة لحياة المدنيين في القطاع المحاصر والمدمر.

وقال غوتيريش في تصريح للصحافيين اليوم: “إن المطلوب إحداث تغيير ذي مغزى على أرض الواقع، فالأمر لا يتطلب نسخة معدلة من مواصلة العمل كالمعتاد، بل نقلة نوعية حقيقية”.

وأضاف غوتيريش: “بعد ستة أشهر أصبحنا على شفا هاوية مع مخاطر التجويع الجماعي الشديد واندلاع حرب إقليمية وفقدان كامل للثقة في المعايير والقواعد العالمية، ولقد حان الوقت للتراجع عن حافة الهاوية هذه ولتخفيف المعاناة الرهيبة ووقف مجاعة محتملة قبل فوات الأوان”.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي الذي يتعرض الشعب الفلسطيني، مبيناً أن أكثر من نصف السكان في غزة يواجهون جوعاً كارثياً والأطفال يموتون بسبب نقص الغذاء والماء.

وأوضح غوتيريش أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بسرعته وحجمه وشراسته هو أكثر الصراعات دموية بالنسبة للمدنيين وعمال الإغاثة والصحفيين والعاملين في مجال الصحة على حد سواء، حيث قتل نحو 196 من العاملين في مجال المساعدات الإنسانية بمن فيهم أكثر من 175 من موظفي الأمم المتحدة والغالبية يعملون لدى وكالة الأونروا وهي العمود الفقري لجميع جهود الإغاثة في غزة.

وأعرب الأمين العام عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تشير إلى استخدام “إسرائيل” الذكاء الاصطناعي كأداة في تحديد الأهداف وخاصة في المناطق السكنية المكتظة بالسكان، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الضحايا المدنيين، مشيراً إلى أنه حذر لسنوات عديدة من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي كسلاح وتقليص الدور الأساسي للبشر.

وجدد غوتيرش نداءاته العاجلة من أجل وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة وحماية المدنيين وإيصال المعونة الإنسانية دون عوائق.

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